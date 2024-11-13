Sony випадково розкрила плани щодо зменшення ціни на Playstation 5 / Фото - Sony

Sony опублікувала рекламний банер, в якому сказано, що рекомендована ціна Playstation 5 Digital Edition стане меншою на 70 доларів.

Але не поспішайте бігти в магазин, незабаром компанія видалила пост. Найімовірніше, хтось у Sony помилився і запустив рекламу завчасно, адже в пості було зазначено, що знижка триватиме до 24 грудня, тобто до Різдва, що поки ще не скоро.

Реклама Sony зі зниженням MSRP / Фото - Sony

Видання IGN вважає, що акцію повинні були почати на честь розпродажу Cyber Monday, який починається 2 грудня, або ж Чорної П'ятниці 29 листопада. У будь-якому разі, знижена ціна збережеться до самого Різдва.

Відео дня

Раніше ми наводили слова президента Sony, який стверджує, що Playstation 5 Pro продалася краще, ніж Playstation 4 Pro за один і той же проміжок часу.

Вас також можуть зацікавити новини: