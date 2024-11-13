PS5 Slim коштуватиме на 70 доларів дешевше.

Sony опублікувала рекламний банер, в якому сказано, що рекомендована ціна Playstation 5 Digital Edition стане меншою на 70 доларів.

Але не поспішайте бігти в магазин, незабаром компанія видалила пост. Найімовірніше, хтось у Sony помилився і запустив рекламу завчасно, адже в пості було зазначено, що знижка триватиме до 24 грудня, тобто до Різдва, що поки ще не скоро.

Видання IGN вважає, що акцію повинні були почати на честь розпродажу Cyber Monday, який починається 2 грудня, або ж Чорної П'ятниці 29 листопада. У будь-якому разі, знижена ціна збережеться до самого Різдва.

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Раніше ми наводили слова президента Sony, який стверджує, що Playstation 5 Pro продалася краще, ніж Playstation 4 Pro за один і той же проміжок часу.

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