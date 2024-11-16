У британських магазинах PS5 Pro стала дешевшою на 40 фунтів.

З моменту релізу Playstation 5 Pro минуло трохи більше тижня, але в деяких європейських магазинах консоль вже віддають зі знижкою.

Журналіст видання Games Radar помітив, що в британському інтернет-магазині EE Store консоль віддають зі знижкою в 40 фунтів стерлінгів, зараз PS5 Pro можна придбати за 660 фунтів замість 700. Також повідомляється, що в британській мережі Argos PS5 Pro теж можна було купити за 660 фунтів, але незабаром ціну підняли до 690 фунтів.

Games Radar зазначає, що хоч знижка здається зовсім несуттєвою, але зазвичай Sony не віддає свої новинки на розпродажі так швидко. Наприклад, перша знижка на Playstation 5 Slim з'явилася через 4 місяці після релізу.

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Раніше ми розповідали, що спекулянти, які планували заробити на перепродажах Playstation 5 Pro, зазнають збитків, адже консоль не в дефіциті, і купити її в офіційному магазині не є проблемою.

Також нещодавно стало відомо, що Sony готує зниження цін на стандартну Playstation 5, ймовірно, на честь прийдешнього розпродажу Cyber Monday. Компанія випадково розкрила свої плани завчасно, але швидко видалила пост з анонсом.

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