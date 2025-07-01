Вийшла найдешевша відеокарта Nvidia нового покоління, але оглядів усе ще немає

Новинка виступає приблизно на рівні GeForce RTX 3060 і Radeon RX 7600.

Сьогодні стартували офіційні продажі нової відеокарти Nvidia GeForce RTX 5050. Це найдоступніший графічний прискорювач у сімействі RTX 5000, орієнтований на геймерів з обмеженим бюджетом.

Inno3D і ще кілька партнерів повідомили про появу RTX 5050 на полицях магазинів, хоча старт продажів очікувався у другій половині місяця. Рекомендована ціна новинки становить 249 доларів (близько 10 500 грн).

Відеокарта обладнана чипом GB207 з 2560 ядрами CUDA і 8 ГБ пам'яті GDDR6. RTX 5050 стала єдиною відеокартою в сімействі Blackwell з пам'яттю минулого покоління, тоді як всі інші перейшли на GDDR7.

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Тактова частота процесора становить 2,31 ГГц у базовому режимі і до 2,57 ГГц у режимі динамічного бусту. Відеокарта підтримує всі технології RTX 50-ї серії, включно з DLSS 4 і мультикадровою генерацією. Рівень енергоспоживання становить 130 Вт.

Оглядів RTX 5050 на момент написання новини все ще немає, тому поки незрозуміло, на що здатна нова карта в іграх. Згідно з результатами синтетичних тестів, RTX 5050 приблизно на 20% поступається RTX 5060. Найближчими аналогами новинки варто розглядати GeForce RTX 3060 і Radeon RX 7600.

Раніше найдешевшою відеокартою Nvidia нового покоління була RTX 5060 з об'ємом пам'яті 8 ГБ GDDR7 – її оцінили в $299. Техноблогери ж картку не "оцінили" і порадили всім уникати її.

Свіже опитування Steam показало, що найпопулярнішою відеокартою у ПК-геймерів залишається GeForce RTX 3060. За нею йдуть мобільна GeForce RTX 4060 і її десктопний варіант. Що стосується 50-ї серії GeForce, то найпопулярнішою GPU нового покоління є RTX 5070.

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