GeForce RTX 5050 надійшла в продаж за ціною 249 доларів / фото Nvidia

Сьогодні стартували офіційні продажі нової відеокарти Nvidia GeForce RTX 5050. Це найдоступніший графічний прискорювач у сімействі RTX 5000, орієнтований на геймерів з обмеженим бюджетом.

Inno3D і ще кілька партнерів повідомили про появу RTX 5050 на полицях магазинів, хоча старт продажів очікувався у другій половині місяця. Рекомендована ціна новинки становить 249 доларів (близько 10 500 грн).

Відеокарта обладнана чипом GB207 з 2560 ядрами CUDA і 8 ГБ пам'яті GDDR6. RTX 5050 стала єдиною відеокартою в сімействі Blackwell з пам'яттю минулого покоління, тоді як всі інші перейшли на GDDR7.

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Тактова частота процесора становить 2,31 ГГц у базовому режимі і до 2,57 ГГц у режимі динамічного бусту. Відеокарта підтримує всі технології RTX 50-ї серії, включно з DLSS 4 і мультикадровою генерацією. Рівень енергоспоживання становить 130 Вт.

Вийшла найдешевша відеокарта Nvidia нового покоління, але оглядів усе ще немає

Оглядів RTX 5050 на момент написання новини все ще немає, тому поки незрозуміло, на що здатна нова карта в іграх. Згідно з результатами синтетичних тестів, RTX 5050 приблизно на 20% поступається RTX 5060. Найближчими аналогами новинки варто розглядати GeForce RTX 3060 і Radeon RX 7600.

Раніше найдешевшою відеокартою Nvidia нового покоління була RTX 5060 з об'ємом пам'яті 8 ГБ GDDR7 – її оцінили в $299. Техноблогери ж картку не "оцінили" і порадили всім уникати її.

Свіже опитування Steam показало, що найпопулярнішою відеокартою у ПК-геймерів залишається GeForce RTX 3060. За нею йдуть мобільна GeForce RTX 4060 і її десктопний варіант. Що стосується 50-ї серії GeForce, то найпопулярнішою GPU нового покоління є RTX 5070.

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