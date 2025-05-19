Рекомендована ціна моделі в США склала 299 доларів.

Автори популярного YouTube-каналу про техніку Hardware Unboxed опублікували відео з промовистою назвою Don't Buy RTX 5060 ("Не купуйте RTX 5060"). Свій заклик спеціалісти обґрунтували маніпуляціями з боку Nvidia.

За їхніми словами, корпорація маніпулює ЗМІ, щоб просувати свої картки. Таке траплялося і в минулому. Як приклади наводяться історії з RTX 3080 (перебільшено приріст швидкодії порівняно з моделлю минулого покоління), RTX 3090 (історія з підтримкою 8K), а також 549-доларова RTX 5070 з продуктивністю на рівні RTX 4090.

Ситуація повторюється і з RTX 5060: Nvidia видавала картку на огляди за умови, що її тестуватимуть тільки в п'яти іграх, а доступ до драйверів було відкрито тільки перед самим запуском, що змусило ЗМІ покладатися на ранні, менш точні тести.

Відео дня

Hardware Unboxed стверджує, що такі видання, по суті, стають частиною маркетингової кампанії Nvidia. У них RTX 5060 порівнюють не з актуальними конкурентами, а з картами попередніх поколінь, додатково використовуючи мультикадрову генерацію, яка перекручує реальну продуктивність.

На думку авторів каналу, подібні огляди вводять звичайних користувачів в оману і не повинні публікуватися зовсім.

GeForce RTX 5060 з об'ємом відеопам'яті 8 ГБ надійшла в продаж 19 травня за 299 доларів. На сьогоднішній день це наймолодша і найдешевша GPU з графічною архітектурою Nvidia Blackwell.

Оглядачі називають запуск Nvidia RTX 5000-ї серії найгіршим запуском серії відеокарт за останні 10 років, який затьмарює навіть появу GeForce RTX 2000. Користувачі зіткнулися зі скромними поставками після запуску, фейковими рекомендованими цінами і оманливими діаграмами, які відображають продуктивність.

Свіже опитування Steam показало, що найпопулярнішою відеокартою у геймерів є мобільна GeForce RTX 4060. За нею йдуть GeForce RTX 3060 і десктопний варіант RTX 4060.

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