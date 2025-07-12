RTX 5090 ROG Astral Real Gold Edition важить цілих 7,2 кг, з яких 5 кілограмів – чисте золото.

ASUS, схоже, вирішила встановити новий рекорд у світі геймерського "заліза". На виставці Bilibili World 2025 виробник вразив публіку, анонсувавши найдорожчу відеокарту в історії – ROG Astral GeForce RTX 5090 Real Gold Edition, передає Tom's Hardware.

Ця ексклюзивна модель, створена на базі флагманської GeForce RTX 5090, важить цілих 7,2 кг, з яких 5 кілограмів – це чисте золото. Для порівняння, звичайні версії RTX 5090 важать близько 2,5-3 кг.

Радіатор відеокарти виконано з позолоченої міді, а золоте покриття зроблено з повноцінного золота, а не просто з позолотою. Це відрізняє новинку від RTX 5090 Dhahab Edition, яка коштувала близько $8000. Поточна оцінка ціни золотої версії починається від $500 тисяч – у 250 разів дорожче за базову RTX 5090.

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Незважаючи на рекордну ціну, ніякої додаткової продуктивності покупці не отримають. Це все та ж RTX 5090 (можливо, навіть спрощена 5090D), тільки в корпусі, здатному замінити собою справжній банківський злиток. Для порівняння, один з найпотужніших дата-центрових GPU від Nvidia – Blackwell B200 – коштує "всього" $50 000.

Як УНІАН уже писав, у Європі GeForce RTX 5090 продаються дешевше за рекомендовану ціну. Наразі найпотужнішу відеокарту в деяких виконаннях можна придбати за 2299 євро (~108 000 грн). В Україні вартість RTX 5090 поки знаходиться в районі ~140 000 грн.

Раніше експерти протестували сотні відеокарт AMD і Nvidia та визначили топ-5 найкращих. Усі вони демонструють чудове співвідношення ціни-якості та ще не скоро застаріють.

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