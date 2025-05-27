GeForce RTX 5090 вперше подешевшала нижче 2300 євро в Європі / фото Nvidia

Вартість найпотужнішої відеокарти Nvidia GeForce RTX 5090 у Європі вперше впала нижче рекомендованої ціни, помітили автори порталу VideoCardz. З моменту виходу наприкінці січня картка стабільно продавалася вище за офіційну ціну в 2300 євро.

Так, один із найбільших ритейлерів Фінляндії почав пропонувати GeForce RTX 5090 у виконаннях Inno3D X3 і Palit GameRock за 2299 євро (~108 000 грн), що на 2% нижче за локальну РРЦ (2339 євро).

За словами джерел VideoCard, ціни на GeForce RTX 5090 знижуються і в інших країнах Європи, зокрема Великій Британії та Німеччині.

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Фото GeForce RTX 5090 27 травня 2025
Фото GeForce RTX 5090 27 травня 2025
Фото GeForce RTX 5090 27 травня 2025

Крім того, споживачі з Європи стали повідомляти про те, що відеокарти з сімейства RTX 50 почали з'являтися в наявності. Це може вказувати на те, що дефіцит 3D-прискорювачів нового покоління добігає кінця, зазначили у VideoCardz. Сама компанія поки що нічого не повідомляла з цього приводу.

В Україні вартість GeForce RTX 5090 поки перебуває в районі ~140 000 грн, за деякі версії карти просять значно більше.

Оглядачі називають запуск Nvidia RTX 5000-ї серії найгіршим запуском серії відеокарт за останні 10 років, який затьмарює навіть появу GeForce RTX 2000. Користувачі зіткнулися зі скромними поставками після запуску, фейковими рекомендованими цінами і оманливими діаграмами, які відображають продуктивність.

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