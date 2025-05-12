Компанія Asus випустила, мабуть, найбільш екстравагантну версію відеокарти GeForce RTX 5090, призначену для країн Близького Сходу. Ціни адаптера помітно перевищують РРЦ еталонної RTX 5090 FE.
Ключовою особливістю картки є незвичайний дизайн кожуха і задньої панелі. За словами виробника, кожен екземпляр 3D-прискорювача містить у собі 6,5 г золота 999 проби. Його ринкова ціна становить 700 доларів.
Дизайн картки виконаний у стилі "від пісків до небес" та "відображає культурну спадщину країн Близького Сходу". Корпус виконаний у золотистому кольорі, на якому проглядається силует лінії горизонту та арабські ієрогліфи
Залежно від регіону новинка продається за $7-$11 тисяч. З погляду ключових характеристик відеокарта не відрізняється від звичайної Asus ROG Astral GeForce RTX 5090. У прискорювачі реалізовано масивну систему охолодження, яка включає потужний радіатор і чотири вентилятори.
У майбутньому в продаж має надійти золота RTX 5080.
Раніше Nvidia офіційно підтвердила, що "народна" GeForce RTX 5060 з об'ємом відеопам'яті 8 ГБ надійде в продаж уже 19 травня. Новинку продаватимуть за 299 доларів (~12 800 грн).
Оглядачі називають запуск Nvidia RTX 5000-ї серії найгіршим запуском серії відеокарт за останні 10 років, який затьмарює навіть появу GeForce RTX 2000. Користувачі зіткнулися зі скромними поставками після запуску, фейковими рекомендованими цінами і оманливими діаграмами, які відображають продуктивність.