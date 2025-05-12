Кожух флагманської відеокарти покритий золотом 999 проби.

Компанія Asus випустила, мабуть, найбільш екстравагантну версію відеокарти GeForce RTX 5090, призначену для країн Близького Сходу. Ціни адаптера помітно перевищують РРЦ еталонної RTX 5090 FE.

Ключовою особливістю картки є незвичайний дизайн кожуха і задньої панелі. За словами виробника, кожен екземпляр 3D-прискорювача містить у собі 6,5 г золота 999 проби. Його ринкова ціна становить 700 доларів.

Дизайн картки виконаний у стилі "від пісків до небес" та "відображає культурну спадщину країн Близького Сходу". Корпус виконаний у золотистому кольорі, на якому проглядається силует лінії горизонту та арабські ієрогліфи

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Залежно від регіону новинка продається за $7-$11 тисяч. З погляду ключових характеристик відеокарта не відрізняється від звичайної Asus ROG Astral GeForce RTX 5090. У прискорювачі реалізовано масивну систему охолодження, яка включає потужний радіатор і чотири вентилятори.

У майбутньому в продаж має надійти золота RTX 5080.

Раніше Nvidia офіційно підтвердила, що "народна" GeForce RTX 5060 з об'ємом відеопам'яті 8 ГБ надійде в продаж уже 19 травня. Новинку продаватимуть за 299 доларів (~12 800 грн).

Оглядачі називають запуск Nvidia RTX 5000-ї серії найгіршим запуском серії відеокарт за останні 10 років, який затьмарює навіть появу GeForce RTX 2000. Користувачі зіткнулися зі скромними поставками після запуску, фейковими рекомендованими цінами і оманливими діаграмами, які відображають продуктивність.

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