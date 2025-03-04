GeForce RTX 5070 зовсім не забезпечує продуктивність RTX 4090, як раніше стверджував Дженсен Хуанг.

Провідні західні видання і техноблогери почали публікувати свої огляди відеокарти GeForce RTX 5070. Під час презентації керівник Nvidia голосно заявив, що 549-доларовий GPU має продуктивність на рівні RTX 4090, але це дуже далеко від правди.

Тести показали, що RTX 4090 у середньому на 63% швидший за роздільної здатності 1440p і на 81% швидший у 4K-геймінгу. У зв'язку з цим деякі техноблогери назвали маркетинг Nvidia брехливим: власники GeForce RTX 5070 не отримають продуктивність на рівні RTX 4090 у чистій растеризації.

Уже після презентації в Nvidia уточнили, що RTX 5070 можна порівняти з RTX 4090 тільки при використанні DLSS 4. Тести продемонстрували, що це дійсно так, але для цього доведеться "викрутити на максимум" генерацію кадрів. У зв'язку з цим у деяких іграх RTX 5070 забезпечує затримку в районі 200 мс, що абсолютно неіграбельно.

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Реальний же рівень продуктивності новинки – ближче до RTX 4070 Ti і RTX 4070 Super. Усі вони оснащені 12 ГБ VRAM, але перехід на GDDR7 дає RTX 5070 невелику перевагу. Щоправда, іноді вона примудряється навіть програвати тій самій RTX 4070 Super.

Рецензенти дійшли висновку, що Nvidia RTX 5070 абсолютно не вразила. Редактор PC Gamer підкреслив, що "з такою ціною і такою конкуренцією я просто не бачу, як можна рекомендувати RTX 5070 будь-якому ПК-геймеру без серйозних застережень".

Можливо, прикидають оглядачі, свого часу варто було купити GeForce RTX 4070 Super. Ця картка всього на 5% поступається GeForce RTX 5070, коштує однаково і доступна в продажу давним-давно.

Водночас рецензентам дуже цікаво поглянути на результати нових Radeon RX 9070 і RX 9070 XT. Обидві карти конкурують з RTX 5070 і RTX 5070 Ti за продуктивністю, проте коштують дешевше. Водночас ЗМІ вказують на дефіцит відеокарт Nvidia і той факт, що за РРЦ їх зараз не купити.

Свіже опитування Steam показало, на якому ПК грає більшість геймерів світу в 2025 році. GeForce RTX 4060 тепер є новою найпопулярнішою відеокартою, а кількість геймерів, які віддають перевагу Windows 10, збільшилася.

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