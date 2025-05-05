Bethesda представила кастомний "Харлей" у стилі DOOM / Фото - Bethesda

Bethesda вирішила підігріти інтерес до DOOM: The Dark Ages залізом, буквально. В одному з акаунтів компанії показали кастомний Harley-Davidson Sportster S, стилізований під демонічний антураж шутера. Надихалися, судячи з усього, ігровими драконами.

На корпус нанесли логотип і фірмові написи, а комплект доповнили шоломом і курткою в стилі DOOM.

Виграти цей байк зможуть ті, хто прийде на івент на честь релізу гри в Сіднеї, 16 травня.

Відео дня

Реліз DOOM: The Dark Ages заплановано на 15 травня. Гра буде доступна на ПК, Playstation 5 і Xbox Series. Крім того, проєкт з першого дня буде в Game Pass.

Фото Harley Davidson 05 травня 2025
Фото Harley Davidson 05 травня 2025
Фото Harley Davidson 05 травня 2025
Фото Harley Davidson 05 травня 2025
Фото Harley Davidson 05 травня 2025
Фото Harley Davidson 05 травня 2025
Фото Harley Davidson 05 травня 2025
Фото Harley Davidson 05 травня 2025
Фото Harley Davidson 05 травня 2025

Раніше розробники DOOM: The Dark Ages розповіли, скільки часу піде на проходження. Новий DOOM стане найдовшою і наймасштабнішою грою серії.

Крім того, нещодавно з'явилися прев'ю DOOM: The Dark Ages від журналістів. Як зазначають критики, Гра вдало підтримує баланс між стрімкістю Eternal і більш розміреною DOOM 2016.

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