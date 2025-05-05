Розіграш відбудеться в Сіднеї на вечірці з нагоди релізу гри.

Bethesda вирішила підігріти інтерес до DOOM: The Dark Ages залізом, буквально. В одному з акаунтів компанії показали кастомний Harley-Davidson Sportster S, стилізований під демонічний антураж шутера. Надихалися, судячи з усього, ігровими драконами.

На корпус нанесли логотип і фірмові написи, а комплект доповнили шоломом і курткою в стилі DOOM.

Виграти цей байк зможуть ті, хто прийде на івент на честь релізу гри в Сіднеї, 16 травня.

Відео дня

Реліз DOOM: The Dark Ages заплановано на 15 травня. Гра буде доступна на ПК, Playstation 5 і Xbox Series. Крім того, проєкт з першого дня буде в Game Pass.

Раніше розробники DOOM: The Dark Ages розповіли, скільки часу піде на проходження. Новий DOOM стане найдовшою і наймасштабнішою грою серії.

Крім того, нещодавно з'явилися прев'ю DOOM: The Dark Ages від журналістів. Як зазначають критики, Гра вдало підтримує баланс між стрімкістю Eternal і більш розміреною DOOM 2016.

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