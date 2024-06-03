AMD представила сімейство Ryzen 9000 – це найпотужніші процесори для ПК

Продажі новинок стартують у липні, ціни будуть такі ж, як у Ryzen 7000.

Компанія AMD представила, як вона каже, "найпотужніші десктопні чіпи" серії Ryzen 9000. Вони побудовані на архітектурі Zen 5 і всі працюватимуть на платах із сокетом AM5 і підтримують ОЗП DDR5, а також PCIe 5.0.

До лінійки увійшли чотири моделі:

Ryzen 9 9950X – 16 ядер, 32 потоки, до 5,7 ГГц, 80 МБ кешу (16+64), TDP 170 Вт

Ryzen 9 9900X – 12 ядер, 24 потоки, до 5,6 ГГц, 78 МБ кешу (12+64), TDP 120 Вт

Ryzen 7 9700X – 8 ядер, 16 потоків, до 5,5 ГГц, 40 МБ кешу (8+32), TDP 65 Вт

Ryzen 5 9600X – 6 ядер, 12 потоків, до 5,4 ГГц, 38 МБ кешу (6+32), TDP 65 Вт

AMD каже, що флагманська модель Ryzen 9 9950X значно швидша за Core i9-14900K, як у діапазоні робочих навантажень (від 7% до 56%), так і в ігрових навантаженнях (від 4% до 23%). Утім, сучасні ігри і без того навряд чи можуть використати всю цю міць.

Також компанія вказує на середнє підвищення IPC (кількість інструкцій на такт) на 16% порівняно з прямими попередниками на базі архітектури Zen 4.

Відео дня

AMD Ryzen 9000 можна буде купити з 31 липня. Перші огляди, з'являться трохи раніше. Вартість компанія поки не оголосила. Очікується, що ціни можуть бути такими ж, як у Ryzen 7000 на старті: 299, 399, 548 і 699 доларів.

Наступне покоління процесорів Intel під кодовою назвою Arrow Lakе очікуються в другій половині 2024 року. Орієнтовно, вони вийдуть восени, хоча деякі моделі можуть вийти відчутно пізніше, аж до початку 2025 року.

Раніше експерти вибрали найкращі відеокарти AMD, які можна купити для ігор у 2024 році. Поки Nvidia посилює позиції на ринку флагманських прискорювачів, AMD утримує лідерство в секторі бюджетних і середньобюджетних.

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