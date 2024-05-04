Поки Nvidia посилює позиції на ринку флагманських відеокарт, AMD утримує лідерство в секторі бюджетних і середньобюджетних прискорювачів.

Редакція порталу TechRadar вибрала п'ятірку найкращих відеокарт від компанії AMD для ігор у 2024 році. Професіонали оцінили картки за критеріями ціна, продуктивність, якість і склали список найкращих, у кожній з окремих категорій.

Згідно з актуальною статистикою Steam, відеокартами AMD свої комп'ютери оснастили лише 16% геймерів. У той час як картам Nvidia віддають перевагу 76% користувачів. І це попри те, що "червоні" зазвичай пропонують кращу продуктивність, ніж конкуренти за ту ж ціну.

Radeon RX 7900 GRE – найкраща відеокарта AMD загалом. За поєднанням ціни/потужності конкурентів у неї просто немає. У неї багато відеопам'яті (16 гігабайт), чудова продуктивність у 2K і 4K. Коштує вона стільки ж, скільки і помітно менш потужна GeForce RTX 4070.

Radeon RX 7600 – найкраща бюджетна відеокарта. Коли справа доходить до ігор при 1080р, вона не тільки перевершує конкурентів, а й на рівних конкурує з більш дорогими моделями, такими як RTX 3060 Ti 12 ГБ. Для 2К вона теж підійде, але відеопам'яті (8ГБ) все ж замало.

Radeon RX 7900 XTX – найкраща відеокарта для 4K. Випущений наприкінці 2022 року, цей потужний графічний процесор помітно затьмарює дорожчу RTX 4080 від Nvidia, пропонуючи чудову ціну. У лінійці RX 8000 таких потужних моделей уже не буде.

Radeon RX 6800 XT потрапила в рейтингу як найкраща відеокарта AMD з 16 ГБ пам'яті за невеликі гроші. Крім того, вона демонструє високу продуктивність з DirectX 11.

Замикає п'ятірку рейтингу Radeon RX 6600 XT. Це доступна картка для 1080p і 2K з хорошою системою охолодження і низьким енергоспоживанням. Відео дня

Як раніше розповідав УНІАН, для геймерів зараз настав гарний час оновити відеокарту за вигідною ціною. Наступне покоління відеокарт AMD і Nvidia вийде вже до кінця 2024 року, тому обидва виробники прагнуть максимально скоротити залишки старих моделей.

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