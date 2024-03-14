Як показують незалежні випробування, геймерам краще звернути увагу на Ryzen 7 7800X3D.

Компанія Intel оголосила про старт продажів топового процесора Core i9-14900KS, який здатний працювати на рекордній частоті в 6,2 ГГц. Виробник з гордістю називає новинку "найшвидшим у світі процесором для ПК".

Новий чіп являє собою 24-ядерне рішення: вісім продуктивних і 16 енергоефективних, що дає в сумі 32 потоки. Базовий рівень енергоспоживання становить 150 Вт, а в режимі Max Turbo він виростає до 253 Вт, пише The Verge.

В іншому Core i9-14900KS повторює попередника, пропонуючи 36 МБ кеш-пам'яті 3-го рівня, графіку UHD Graphics 770 і контролер пам'яті DDR4-3200/DDR5-5600. Для використання процесора потрібна материнська плата з сокетом LGA1700. Ціна чіпа – 689 доларів (~27 000 грн).

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Судячи з перших тестів від видання Tom's Hardware, новинка поступається топовим чіпам Ryzen 7000-ї серії. Таким чином, найкращим вибором для геймерів досі залишається Ryzen 7 7800X3D, який не тільки продуктивніший за Core i9-14900KS, а й коштує на 300 доларів менше.

А тим часом деякі виробники вже готують спеціальні профілі оверклокінгу для своїх топових материнських плат із чипсетом Z790 MAX, що дають змогу розігнати Core i9-14900KS ще вище, до 6,4 ГГц.

Водночас чипи AMD Ryzen 8000-серії на основі архітектури Zen 5, як очікується, дебютують у середині або наприкінці 2024 року. Найімовірніше, вони збережуть кількість ядер (до 16), але отримають більше кешу і покажуть приріст продуктивності на 20-25%.

Раніше фахівці популярного порталу PC Gamer оновили рейтинг найкращих процесорів для ігор. Прямо зараз Intel лідирує в області більш доступних моделей, тоді як AMD фактично окупувала сегмент дорогих чіпів.

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