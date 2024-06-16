Дебют нових процесорів AMD відбудеться наприкінці липня.

На початку червня AMD офіційно представила, як вона каже, "найпотужніші десктопні чіпи" сімейства Ryzen 9000. Рекомендовані ціни обіцяли оголосити пізніше, і ось сьогодні з'явилися чудові новини для потенційних покупців.

Очікувалося, що ціни Ryzen 9000 будуть такими ж, як у Ryzen 7000 на старті: 299, 399, 548 і 699 доларів. Однак джерела в ланцюжку поставок повідомляють, що нові CPU виявляться дешевшими за попередників. Згідно з їхніми даними:

Флагманський Ryzen 9 9950X коштуватиме в межах від 600 до 650 доларів, тобто він виявиться мінімум на $50 дешевшим за Ryzen 9 7590X на момент виходу. Те ж саме стосується і передтопового Ryzen 9 9900X, за який попросять 449-499 доларів.

Вартість Ryzen 7 9700X лежатиме в діапазоні від 330 до 380 доларів, а Ryzen 5 9600X – від 250 до 300 доларів.

Цими даними з джерелами поділилися великі роздрібні торговельні мережі – вони вже почали формувати ціни на нові CPU.

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Експерти кажуть, що якщо ця інформація вірна, то сімейство Ryzen 9000, коштуючи дешевше і забезпечуючи при цьому помітно збільшену продуктивність, завдасть серйозного удару по конкурентах Intel – особливо з огляду на те, що наступне покоління Arrow Lakе вийде лише під кінець року, а продажі перших моделей лінійки Ryzen 9000 стартують уже наприкінці липня.

AMD каже, що флагманська модель Ryzen 9 9950X значно швидша за Core i9-14900K, як у діапазоні робочих навантажень (від 7% до 56%), так і в ігрових навантаженнях (від 4% до 23%). Утім, сучасні ігри і без того навряд чи можуть використати всю цю міць.

Раніше експерти вибрали найкращі відеокарти AMD, які можна купити для ігор у 2024 році. Поки Nvidia посилює позиції на ринку флагманських прискорювачів, AMD утримує лідерство в секторі бюджетних і середньобюджетних.

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