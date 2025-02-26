Samsung представила твердотільний накопичувач Samsung 9100 Pro M.2 NVME / Фото Samsung

Samsung представив свій перший повноцінний SSD з інтерфейсом PCIe 5.0 - Samsung 9100 Pro. Головною особливістю нового SSD стали заявлені швидкості до 14,8 ГБ/с на читання і 13,4 ГБ/с на запис, що робить його найшвидшим накопичувачем для споживачів на ринку.

Пропонуються версії від 1 ТБ до 8 ТБ, кожна з яких оснащена кешем LPDDR4X і працює на базі фірмового контролера Presto. Продуктивність 9100 Pro значно перевищує попередників, таких як 990 EVO, який хоч і підтримував PCIe 5.0, але використовував тільки дві лінії, обмежуючи швидкість до рівня PCIe 4.0 накопичувачів.

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Ємність1 ТБ2 ТБ4 ТБ8 ТБ
Кеш1 ГБ LPPDR4X2 ГБ LPPDR4X4 ГБ LPPDR4X8 ГБ LPPDR4X
Послідовне читання/запис14 700 / 13 300 МБ/с14 700 / 13 400 МБ/с14 800 / 13 400 МБ/с14 800 / 13 400 МБ/с
Випадкове читання/запис1 850K / 2 600K IOPS, QD321 850K / 2 600K IOPS, QD322 200K / 2 600K IOPS, QD322 200K / 2 600K IOPS, QD32
Потужність (читання/запис)7,6 Вт / 7,2 Вт8,1 Вт / 7,9 Вт9,0 Вт / 8,2 ВтTBD
Сплячий режим (L1.2)4,0 мВт / 3,3 мВт4,8 мВт / 4,0 мВт6,5 мВт / 5,7 мВтTBD
Інтелектуальний TurboWrite 2.0114 ГБ226 ГБ442 ГБTBD
Загальний обсяг записаних байтів600 TBW1 200 TBW2 400 TBW4 800 TBW

За вартістю пристрій вписується в преміальний сегмент: ціна починається від 200 доларів за 1 ТБ і піднімається до 550 доларів за 4 ТБ. 8 ТБ версія з'явиться пізніше в 2025 році, і її вартість поки невідома.

Раніше ми розповідали про витік, який показав, який вигляд матиме складаний смартфон Samsung. Нова "розкладачка" має вийти тоншою і ширшою, ніж Z Fold 6 і навіть Z Fold SE.

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