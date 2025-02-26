Samsung представив свій перший повноцінний SSD з інтерфейсом PCIe 5.0 - Samsung 9100 Pro. Головною особливістю нового SSD стали заявлені швидкості до 14,8 ГБ/с на читання і 13,4 ГБ/с на запис, що робить його найшвидшим накопичувачем для споживачів на ринку.
Пропонуються версії від 1 ТБ до 8 ТБ, кожна з яких оснащена кешем LPDDR4X і працює на базі фірмового контролера Presto. Продуктивність 9100 Pro значно перевищує попередників, таких як 990 EVO, який хоч і підтримував PCIe 5.0, але використовував тільки дві лінії, обмежуючи швидкість до рівня PCIe 4.0 накопичувачів.
|Ємність
|1 ТБ
|2 ТБ
|4 ТБ
|8 ТБ
|Кеш
|1 ГБ LPPDR4X
|2 ГБ LPPDR4X
|4 ГБ LPPDR4X
|8 ГБ LPPDR4X
|Послідовне читання/запис
|14 700 / 13 300 МБ/с
|14 700 / 13 400 МБ/с
|14 800 / 13 400 МБ/с
|14 800 / 13 400 МБ/с
|Випадкове читання/запис
|1 850K / 2 600K IOPS, QD32
|1 850K / 2 600K IOPS, QD32
|2 200K / 2 600K IOPS, QD32
|2 200K / 2 600K IOPS, QD32
|Потужність (читання/запис)
|7,6 Вт / 7,2 Вт
|8,1 Вт / 7,9 Вт
|9,0 Вт / 8,2 Вт
|TBD
|Сплячий режим (L1.2)
|4,0 мВт / 3,3 мВт
|4,8 мВт / 4,0 мВт
|6,5 мВт / 5,7 мВт
|TBD
|Інтелектуальний TurboWrite 2.0
|114 ГБ
|226 ГБ
|442 ГБ
|TBD
|Загальний обсяг записаних байтів
|600 TBW
|1 200 TBW
|2 400 TBW
|4 800 TBW
За вартістю пристрій вписується в преміальний сегмент: ціна починається від 200 доларів за 1 ТБ і піднімається до 550 доларів за 4 ТБ. 8 ТБ версія з'явиться пізніше в 2025 році, і її вартість поки невідома.
Раніше ми розповідали про витік, який показав, який вигляд матиме складаний смартфон Samsung. Нова "розкладачка" має вийти тоншою і ширшою, ніж Z Fold 6 і навіть Z Fold SE.