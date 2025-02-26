Коштуватиме таке диво до 550 доларів, залежно від розміру сховищ

Samsung представив свій перший повноцінний SSD з інтерфейсом PCIe 5.0 - Samsung 9100 Pro. Головною особливістю нового SSD стали заявлені швидкості до 14,8 ГБ/с на читання і 13,4 ГБ/с на запис, що робить його найшвидшим накопичувачем для споживачів на ринку.

Пропонуються версії від 1 ТБ до 8 ТБ, кожна з яких оснащена кешем LPDDR4X і працює на базі фірмового контролера Presto. Продуктивність 9100 Pro значно перевищує попередників, таких як 990 EVO, який хоч і підтримував PCIe 5.0, але використовував тільки дві лінії, обмежуючи швидкість до рівня PCIe 4.0 накопичувачів.

Відео дня

Ємність 1 ТБ 2 ТБ 4 ТБ 8 ТБ Кеш 1 ГБ LPPDR4X 2 ГБ LPPDR4X 4 ГБ LPPDR4X 8 ГБ LPPDR4X Послідовне читання/запис 14 700 / 13 300 МБ/с 14 700 / 13 400 МБ/с 14 800 / 13 400 МБ/с 14 800 / 13 400 МБ/с Випадкове читання/запис 1 850K / 2 600K IOPS, QD32 1 850K / 2 600K IOPS, QD32 2 200K / 2 600K IOPS, QD32 2 200K / 2 600K IOPS, QD32 Потужність (читання/запис) 7,6 Вт / 7,2 Вт 8,1 Вт / 7,9 Вт 9,0 Вт / 8,2 Вт TBD Сплячий режим (L1.2) 4,0 мВт / 3,3 мВт 4,8 мВт / 4,0 мВт 6,5 мВт / 5,7 мВт TBD Інтелектуальний TurboWrite 2.0 114 ГБ 226 ГБ 442 ГБ TBD Загальний обсяг записаних байтів 600 TBW 1 200 TBW 2 400 TBW 4 800 TBW

За вартістю пристрій вписується в преміальний сегмент: ціна починається від 200 доларів за 1 ТБ і піднімається до 550 доларів за 4 ТБ. 8 ТБ версія з'явиться пізніше в 2025 році, і її вартість поки невідома.

Раніше ми розповідали про витік, який показав, який вигляд матиме складаний смартфон Samsung. Нова "розкладачка" має вийти тоншою і ширшою, ніж Z Fold 6 і навіть Z Fold SE.

Вас також можуть зацікавити новини: