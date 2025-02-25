Samsung анонсувала одразу три недорогі смартфони – усі вони оновлюватимуться до 2031-го

Презентація нових A-смартфонів очікується в березні. Очікувана вартість – від 299 до 449 доларів.

Минулого тижня Samsung випустила бюджетний Galaxy A06 5G, який став найдоступнішим смартфоном компанії в 2025. А тепер виробник готується до запуску середньобюджетних Galaxy A26, Galaxy A36 і Galaxy A56.

Смартфони підтверджені у свіжому тизері. За словами самої Samsung, ці пристрої матимуть чудовий дизайн, камеру, міцність і безпеку. Але найголовніше: всі вони будуть оновлюватися протягом 6 років, до 2031 року, коли вийде Android 21.

Samsung Galaxy A26 приписують екран AMOLED з кадровою частотою 120 Гц, чипсет Exynos 1380, 50-мегапіксельну камеру і батарею на 5000 мАг з підтримкою 25-ватної зарядки. Очікувана вартість – від 299 доларів.

приписують екран AMOLED з кадровою частотою 120 Гц, чипсет Exynos 1380, 50-мегапіксельну камеру і батарею на 5000 мАг з підтримкою 25-ватної зарядки. Очікувана вартість – від 299 доларів. Galaxy A36 теж отримає екран OLED із частотою 120 Гц. Однак за продуктивність відповідатиме Snapdragon, а не фірмовий Exynos. Ще тут будуть усі сервіси ШІ від Galaxy AI. Очікувана вартість – від 399 доларів.

теж отримає екран OLED із частотою 120 Гц. Однак за продуктивність відповідатиме Snapdragon, а не фірмовий Exynos. Ще тут будуть усі сервіси ШІ від Galaxy AI. Очікувана вартість – від 399 доларів. Galaxy A56 конкуруватиме з iPhone 16E з Pixel 9a, які вийдуть у лютому-березні. Він отримає потужний для свого класу чипсет Exynos 1580 і графічний прискорювач AMD на архітектурі RDNA3, потрійну камеру 50, 12 і 5 мегапікселів і AMOLED-дисплей із частотою 120 Гц. Очікувана вартість – від 449 доларів.

Презентація нових A-смартфонів очікується в березні. Рендери підтверджують, що усі вони отримають перероблений дизайн блоку камер: замість трьох об'єктивів, які окремо стирчать із корпусу, сенсори тут розташували в акуратному овальному модулі.

Відео дня

Дослідження, проведене аналітиками показало, що Samsung Galaxy A15 5G був найпродаванішим Android-смартфоном у 2024 році. Це бюджетна модель, яка пропонує AMOLED-екран з роздільною здатністю Full HD+ і п'ять років підтримки безпеки. В Україні вона продається за ~7000 грн.

Після середньобюджетних смартфонів у Samsung має вийти Galaxy S25 Edge. Цей новий супертонкий флагман компанії і головний конкурент iPhone 17 Air. А ближче до осені представлять перший телефон, що складається втричі.

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