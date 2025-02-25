Нова "розкладачка" від Samsung має вийти тоншою і ширшою, ніж Z Fold 6 і навіть Z Fold SE.

Портал Android Headlines та інсайдер Onleaks опублікувалирендери, які розкривають зовнішній вигляд нового складаного смартфона Samsung Galaxy Z Fold 7.

Судячи із зображень, нова "розкладачка" від Samsung повинна вийти тоншою і ширшою, ніж Z Fold 6 і навіть Fold SE. У складеному стані товщина смартфона становитиме 9,5 мм, а в розкладеному – всього 4,5 мм.

Також повідомляється, що Galaxy Z Fold 7 отримає зовнішній екран з діагоналлю 6,5 дюйма, а діагональ внутрішнього екрана збільшиться до 8,2 дюйма. Таким чином, нова "розкладачка" Samsung буде тоншою, ніж попередник, а її екран – ширшим.

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В іншому очікується, що "розкладачка" отримає чипсет Snapdragon 8 Elite for Galaxy, батарею ємністю 4400 мАг і блок камер 200+12+10 Мп. Презентація відбудеться влітку 2025 року.

На ній також можуть показати Galaxy G Fold, перший смартфон Samsung, що складається втричі. Компанія розробляє новий тип захисної плівки спеціально для цього пристрою.

А тим часом Samsung готується до презентації Galaxy S25 Edge у травні. Це новий ультратонкий смартфон компанії і головний конкурент iPhone 17 Air.

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