Кожен може отримати по 20 років позбавлення волі.

Двох громадян Китаю заарештували у США у справі про нелегальний експорт ШІ-чіпів. Збитки оцінюють у десятки мільйонів доларів.

За даними Мін'юсту США, 28-річні Чуань Ген із Пасадени та Шивей Ян з Ель-Монте вивозили до Китаю високопродуктивні графічні процесори без ліцензій. Їм загрожує до 20 років в'язниці.

Слідство стверджує, що з жовтня 2022 по липень 2025 року вони використовували підставну компанію ALX Solutions Inc. для нелегального експорту технологій, зокрема ШІ-чіпів.

Відео дня

Причому компанія була заснована незабаром після того, як Міністерство торгівлі США ввело жорсткі обмеження на експорт таких компонентів до Китаю.

У документах також зазначено, що частина поставок проходила через Сінгапур і Малайзію, регіони, відомі як транзитні точки для нелегального ввезення чипів до Китаю.

Тільки в грудні 2024 року ALX Solutions відправила партію GPU, офіційно задекларовану як таку, що підлягала контролю, але за фактом містила незареєстровані компоненти. До цього у компанії було щонайменше 20 аналогічних відвантажень.

Водночас компанія ніколи не отримувала оплату від покупців, але їй приходили перекази від китайських і гонконгських компаній. Наприклад, у січні 2024 року ALX Solutions отримала переказ в 1 мільйон доларів.

Влада не уточнює, які саме GPU перевозили, але згадується "найпотужніший на ринку чип для ШІ-застосунків", який використовується, зокрема, для автопілота і медичної діагностики. Ймовірно, йдеться про Nvidia H100 або B200.

Раніше ми розповідали, що китайці представили свою першу ігрову відеокарту, яку можна порівняти з NVIDIA RTX 4060. Відеокарти Lisuan навіть змогли запустити Black Myth: Wukong у 4К роздільній здатності.

Вас також можуть зацікавити новини: