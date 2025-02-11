Розробник ChatGPT хоче створити чип з упором на навчання нейромереж і при цьому знизити залежність від компанії-монополіста.

До кінця 2025 року OpenAI планує завершити створення власного ШІ-чипа, пише Reuters із посиланням на джерела. За даними видання, найближчими місяцями компанія фіналізує його та надішле TSMC, а у 2026 році розпочнеться повноцінне виробництво.

Розробник всесвітньо відомого чат-бота ChatGPT хоче створити чип з акцентом на навчання нейромереж і при цьому знизити залежність від NVIDIA, компанії-монополіста на ринку технологій для штучного інтелекту. Партнером OpenAI виступає Broadcom.

Команду розробників чипів в OpenAI очолює Річард Хо. Він прийшов в OpenAI з Google понад рік тому і зібрав собі команду з 40 осіб, пише Reuters.

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"Усередині OpenAI чип, орієнтований на навчання, розглядається як стратегічний інструмент для зміцнення переговорних позицій компанії з іншими постачальниками чипів. Після першого чипа інженери OpenAI планують розробляти все більш просунуті процесори з більш широкими можливостями з кожною новою ітерацією", – пише джерело.

Власні ШІ-чипи розробляють і інші IT-гіганти, що працюють зі штучним інтелектом – зокрема, Google. Але поки таким чипам не вдалося цілком замінити продукцію Nvidia.

Напередодні OpenAI оголосила про запуск Deep Research – спеціального режиму ChatGPT для "глибоких досліджень", під час якого нейромережа описує кожен свій крок. Такий процес може зайняти до пів години.

Тим часом творці ChatGPT розробляють ШІ-пристрій, який одного разу замінить смартфон. У його створенні бере участь легендарний колишній дизайнер Apple Джоні Айв.

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