Відеокарти Lisuan навіть змогли запустити Black Myth: Wukong у 4К роздільній здатності.

Китайська компанія Lisuan Tech представила свої перші ігрові та ШІ-відеокарти на базі 6-нм чіпа G100 - моделі 7G106 і 7G105. За синтетичними тестами 7G106 показує результати на рівні RTX 4060, а в деяких завданнях наближається до RTX 5060.

7G106 орієнтована на геймерів, вона оснащена 12 ГБ пам'яті GDDR6, працює через інтерфейс PCIe 4.0 x16 і споживає до 225 Вт через один 8-піновий роз'єм. Пристрій підтримує сучасні API на кшталт DirectX 12, Vulkan 1.3, OpenGL 4.6 і OpenCL 3.0, виведення зображення здійснюється через чотири DisplayPort 1.4a, з підтримкою виведення до 8K за 60 FPS і HDR.

Lisuan Tech також продемонструвала роботу цієї карти в реальних іграх. У Black Myth: Wukong і Wuchang: Fallen Feathers на високих налаштуваннях у 4K FPS стабільно перевищував 70 кадрів на секунду, а Shadow of the Tomb Raider ішла вище 80 FPS.

Відео дня

Модель 7G105, у свою чергу, націлена на професійний сегмент. Тут уже 24 ГБ GDDR6 з підтримкою ECC, розрахункова продуктивність досягає 24 терафлопс при FP32. Карта вміє одночасно виводити картинку на 16 Full HD-екранів у віртуальному середовищі та підтримує функції шифрування і конфіденційних обчислень.

За результатами тестів у Geekbench OpenCL 7G106 набрала понад 111 тисяч балів, обігнавши RTX 4060, але поступившись RTX 5060. У 3DMark Firestrike розрив з RTX 4060 виявився мінімальним - 2256 проти 2305 очок.

Раніше ми розповідали, що NVIDIA припинила постачання RTX 5090 до Китаю. Вся справа в побоюванні нових обмежень адміністрації Трампа.

Вас також можуть зацікавити новини: