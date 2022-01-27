RTX 3050 показала відмінну продуктивність в іграх з роздільною здатністю 1080p.

У мережі почали з'являтися перші огляди десктопної GeForce RTX 3050, продажі якої в Україні стартують вже найближчим часом.

Відеокарту протестували в іграх і бенчмарках. Автори оглядів відзначають, що новинка – не найкраще рішення для ігор з трасуванням променів, втім, технологія DLSS істотно підвищує продуктивність в іграх і є тим самим козирем, який Nvidia не могла раніше запропонувати в цьому ціновому сегменті.

RTX 3050 в синтетиці:

RTX 3050 в різних іграх:

Судячи з графіків, RTX 3050 в частині тестів виступає нарівні з топовою RX 6600. Щоправда, в середньому, звичайно, вона відчутно повільніше. У ролі тестового стенда виступив ПК з процесором Intel Core i7-10700k, 32 ГБ ОЗУ DDR4 Corsair Vengeance 3200 МГц і накопичувачами Intel 760p M. 2 NVMe і ADATA Falcon M. 2 NVMe 1 ТБ.

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Таким чином, продуктивність нової RTX 3050 ясна і залишилося дочекатися, наскільки сильно наші ритейлери заломлять на неї ціну при рекомендованій в $250. Як писав УНІАН, минулого тижня в Україні були представлені відеокарти Radeon RX 6500 XT від AMD, але вражає в них тільки ціна. Ціни на відеокарти варіюються в межах 13,5-15,5 тис.грн, що втричі більше, ніж заявлена рекомендована ціна.

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