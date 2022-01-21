Radeon RX 6500 XT позиціюється як бюджетне рішення для 1080p-геймінгу.

Днями були презентовані відеокарти Radeon RX 6500 XT від AMD. При рекомендованій ціні в $199 вони позиціюються як бюджетне рішення для ігор в дозволі 1080р.

У Європі ціни на відеокарти варіюються в межах від 300 до 324 євро, що вже вдвічі більше, ніж заявлена рекомендована ціна. Втім, як виявилося, в Україні ситуація ще гірша.

За даними E-Katalog, 6500 XT можна знайти в деяких інтернет-магазинах за 13,5-15,5 тис. грн (тобто близько $500). Першими з'явилися моделі від Gigabyte – Radeon RX 6500 XT EAGLE і Radeon RX 6500 XT GAMING OC. Як це не дивно, але в тій же Росії картки оцінили в 17 999 рублів (~6 699 грн). Чому у нас настільки задерли ціни, незрозуміло.

На жаль, передумов для зменшення вартості поки немає. Дефіцит виник через сукупність факторів, включаючи кризу у виробництві чипів, пандемію COVID-19, підвищення загального попиту на комплектуючі і зростання цін на криптовалюти.

Можливо ситуація зміниться після переходу Ethereum до PoS-моделі, яка повинна зробити його майнінг невигідним. Щоправда, статися це повинно було ще минулого року, хоча зараз прогнозується на найближче літо.

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До речі, перші огляди Radeon RX 6500 XT виявилися несхвальними. Техноблогери, які протестували відеокарту, заявили, що за рівнем продуктивності вона поступається навіть п'ятирічною RX 580 (яка коштувала близько $200 кілька років тому). Серед головних недоліків – обмежена пропускна здатність через використання малої кількості ліній PCI Express x4 та всього 4 ГБ відеопам'яті.

Раніше УНІАН вже писав, що у 2022 році очікується різке зростання цін на ігрові ноутбуки. Все через подорожчання комплектуючих через їх дефіцит.

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