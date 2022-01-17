За нову відеокарту доведеться викласти від ~3200 євро.

За останні кілька років відеокарти Nvidia помітно додали в ціні – і справа не тільки в дефіциті. Проте наступна лінійка, Ampere, може піднести вкрай неприємний сюрприз по цій частині.

Якщо вірити європейським ритейлерам, за новоспечену GeForce RTX 3090 Ti доведеться викласти від ~3200 євро або на 30% більше, ніж просять за випущену у 2020 році базову версію графічного прискорювача.

При цьому галузеві аналітики впевнені, що через глобальний дефіцит чіпів Nvidia не зуміє гарантувати поставки великої кількості відеокарт як мінімум до другої половини року. У потенціалі це може спричинити до ще більшого збільшення вартості новинки. Тим часом сама компанія поки що не оголосила рекомендовану роздрібну ціну відеокарти.

Зауважимо, що зовні RTX 3090 Ti не відрізняється від звичайної версії без приставки Ti, але стала потужнішою. Пікова продуктивність зросла аж на 11% – з 36 до 40 терафлопс. Новинка базується на графічному процесорі Nvidia GA102 з 10752 ядрами CUDA, 336 тензорними, 84 RT-ядрами і 384-розрядною шиною пам'яті.

Раніше чутки вказували, що потужність такої карти, що споживається, складе в районі 450 Вт, що може вимагати нового роз'єму живлення. Інших подробиць про відеокарту NVIDIA не озвучила, у тому числі й орієнтовну дату виходу.

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До речі, цієї весни має вийти відразу три нові відеокарти Nvidia для бюджетного геймінгу. Асортимент компанії поповнився моделями GeForce MX570, MX550 та RTX 2050, які рекомендовані для ігрових ноутбуків початкового рівня.

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