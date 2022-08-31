В рамках техновиставки IFA 2022, яка проходить наразі у Берліні компанія LG представила цікаве рішення для догляду за взуттям – Styler ShoeCase і ShoeCare.
Перший гаджет являє собою полту-вітрину з прозорими панелями – як говориться в анонсі на сайті компанії, у такому "сейфі" взуття захищене від вологості та ультрафіолетового випромінювання.
Модель ShoeCare схожа на ShoeCase, але вона оснащена технологією пари та фільтрами для очищення взуття. Фільтр використовує поглинальні властивості цеоліту – мінералу, який добре вбирає вологу і застосовується, в тому числі на МКС для поглинання вуглекислого газу, що виділяється астронавтами при диханні.
LG Styler ShoeCare здатний подбати про шкіряне, замшеве та спортивне взуття. Для цього встановлені 10 режимів, що контролюють подачу пари. Рівень шуму при роботі – 35 дБ. LG стверджує, що середній цикл сушіння становить близько 37 хвилин.
До речі, управляти обома пристроями можна віддалено, через смартфон. Поки що вартість новинок не розголошується, рівно, як і дата виходу.
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