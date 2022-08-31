Пристрій оснащено технологією пара та фільтрами для очищення взуття.

В рамках техновиставки IFA 2022, яка проходить наразі у Берліні компанія LG представила цікаве рішення для догляду за взуттям – Styler ShoeCase і ShoeCare.

Перший гаджет являє собою полту-вітрину з прозорими панелями – як говориться в анонсі на сайті компанії, у такому "сейфі" взуття захищене від вологості та ультрафіолетового випромінювання.

Модель ShoeCare схожа на ShoeCase, але вона оснащена технологією пари та фільтрами для очищення взуття. Фільтр використовує поглинальні властивості цеоліту – мінералу, який добре вбирає вологу і застосовується, в тому числі на МКС для поглинання вуглекислого газу, що виділяється астронавтами при диханні.

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LG Styler ShoeCare здатний подбати про шкіряне, замшеве та спортивне взуття. Для цього встановлені 10 режимів, що контролюють подачу пари. Рівень шуму при роботі – 35 дБ. LG стверджує, що середній цикл сушіння становить близько 37 хвилин.

До речі, управляти обома пристроями можна віддалено, через смартфон. Поки що вартість новинок не розголошується, рівно, як і дата виходу.

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