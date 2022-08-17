Їх також можна прати – принаймні. амбушури та наголов'я.

Компанія Adidas представила на ринку бездротових навушників свою нову модель RPT-02 SOL, яка може похвалитися парою цікавих фішок.

По-перше, новинка має разючу автономність – від одного заряду час роботи налічує 80 годин. І це без урахування підживлень від сонця.

Але головна їхня фішка – технологія Powerfoyle, яка генерує енергію від штучного освітлення. Простіше кажучи, навушники не заряджаються тільки в повній темряві. Як запевняють в Adidas, навіть штучного освітлення буде достатньо, щоб практично ніколи не ставити їх на зарядку.

З іншого можна відзначити 45-мм динамічні драйвери, захист від бризок за стандартом IPX4, Bluetooth 5.2 та USB-C. Новинка вже доступна для покупки на сайті Adidas за $230 в США та 230 євро (~8600 грн) в Європі.

Раніше УНІАН вже писав, що Meizu випустила цікаві бездротові навушники в стилі кібер-панк. Пристрій працює від однієї зарядки 5 годин, а загальний час автономної роботи – 20 годин. Просять за них трохи менше ніж $50.

Також ми розповідали, що компанія Fujitsu випустила найлегший у світі ноутбук – він важить всього 634 грами. Корпус пристрою виконаний з вуглецевого волокна, завдяки чому і вдалося знизити вагу.

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