Виробник називає модель "абсолютно новим форматом на ринку моніторів".

Компанія LG запустила в продаж 28-дюймовий монітор LG DualUp. Родзинка моделі полягає в нестандартному співвідношенні сторін – 16:18.

Як зазначає The Verge, такий монітор забезпечує "таку ж площу екрана, як два 21,5-дюймових дисплеї". Тут також є функція вертикального поділу екранів – вона дозволяє охопити поглядом більше інформації.

Сам дисплей має роздільну здатність 2560×2880 пікселів, максимальну яскравість зображення 300 ніт, підтримує технологію HDR й покриває близько 98% колірної гами DCI-P3.

Монітор оснащений телескопічною ніжкою, яка дозволяє регулювати його розташування. Також є стереодинаміки потужністю 7 Вт, з портів USB-C з режимом DisplayPort, два HDMI, один DisplayPort і два порти USB-A. Водночас через порти USB-C можна заряджати батареї мобільних пристроїв та ноутбуків, максимальна вихідна потужність – 90 Вт.

Ціна питання – 699 доларів (~19 999 грн). Про надходження флагманів в інших країнах, у тому числі в Україні, буде повідомлено додатково.

Як УНІАН повідомляв, раніше компанія Xiaomi представила на ринку новий 70-дюймовий смарт-телевізор за ціною недорогого смартфона. Новинка отримала металевий корпус, а ширина рамок навколо дисплея становить 2 мм.

Також ми писали, що Meizu випустила нові бездротові навушники, які на тлі конкурентів виділяються незвичайним дизайном, та й вартість у них невисока.

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