У ньому з'являться інтерактивна реклама, довгі твіти і шифровані особисті повідомлення.

Новоспечений власник Twitter Ілон Маск готує глобальне оновлення соціальної мережі. Він поділився кількома сторінками презентації "Twitter 2.0", яку напередодні показав на виступі для співробітників.

Згідно з новою концепцією, платформа стане "Додатком для всього" (The Everything App).

Шість особливостей, які незабаром з'являться в Twitter:

Інтерактивна реклама. Наприклад, якщо користувач поставить лайк публікації HBO Max, система проаналізує його профіль і розповість, до якого будинку зі світу серіалу "Дім Дракона" він належить;

Можливість публікації довгих твітів. "Пора покінчити з абсурдними скріншотами" – слова Маска;

Шифрування особистих повідомлень. З цим платформі допоможе творець захищеного месенджера Signal Моксі Марлінспайк, який раніше працював у Twitter; Відео дня

Також в Twitter 2.0 впровадять можливість здійснювати аудіо і відео-дзвінки через Direct Messages, деякі нові відеоможливості та зміни в системі платежів.

У списку змін значиться і перезапуск підписки Blue. За останньою інформацією, у Twitter з'являться кольорові галочки верифікації акаунтів. Так, золоту галочку отримають акаунти компаній, сіру – урядові організації, а синю – звичайні користувачі-підписники Blue, незалежно від їх популярності.

В майбутньому підписка Twitter Blue отримає й інші" фішки", зокрема, меншу кількість реклами, можливість публікувати довгі відео, а також пріоритетне ранжування постів в пошуку, відповідях і згадках.

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