Оновлена система верифікації запуститься наступної п'ятниці.

У Twitter, починаючи з наступної п'ятниці, 2 грудня, з'являться золоті та сірі галочки верифікації. Колір буде залежати від типу акаунта.

Про це повідомив новоспечений власник Twitter Ілон Маск. Золоту галочку отримають акаунти компаній, сіру – урядові організації, а синю – приватні особи, незалежно від їх популярності. Маск вважає, що "межі популярності людини занадто суб'єктивні".

На додаток до цього деякі користувачі зможуть отримати додатковий бейдж, який говорить про їхню приналежність до тієї чи іншої організації. Що стосується перевірка особистості, то, за словами Маска, вона буде проводитися в ручному режимі співробітниками Twitter. Детальне пояснення роботи нововведення з'являться пізніше.

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Епопея з галочками верифікації Twitter: коротко

У середині листопада новий власник Twitter, мільярдер Ілон Маск, запустив оновлену підписку Twitter Blue. Однією з ключових фішок підписки стала "синя галочка" поруч з ім'ям користувача, яка до цього видавалася тільки важливим персонам і компаніям після проходження верифікації.

З появою платних галочок в Твіттері, багато акаунтів почали створювати фейки знаменитостей – у тому числі ініціатора змін роботи "галочки" Ілона Маска. Пізніше у верифікованих акаунтів з'явився окремий значок, а потім соцмережа і зовсім призупинила роздачу значків.

В майбутньому підписка Twitter Blue отримає й інші" фішки", зокрема, меншу кількість реклами, можливість публікувати довгі відео, а також пріоритетне ранжування постів в пошуку, відповідях і згадках.

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