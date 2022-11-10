Мільярдер хоче зробити платформу частковим конкурентом Tik-Tok.

Ілон Маск анонсував глобальні зміни в Twitter, як новий власник платформи. Сюди відноситься власна платіжна система, яка пізніше переросте в окремий додаток.

Як повідомило видання The New York Times, про це засновник Tesla і SpaceX розповів в рамках прямого ефіру в Spaces, аудіосистемі Twitter. За словами мільярдера, його соціальна платформа буде активніше заробляти кошти на творцях контенту і освоювати два сегменти — відео і бізнес. У цьому напрямку основним орієнтиром стане Tik-Tok.

У плани Маска також входить обробка платежів через Twitter. Користувачі за аналогією з PayPal будуть підключати дебетові картки з банківськими рахунками на платформі. Раніше ходили чутки, що одним із засобів для оплати послуг в Twitter стане криптовалюта Dogecoin.

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А глобальним орієнтиром для Маска виступає китайська соціальна медіа-платформа WeChat. Вона дозволяє людям не тільки переглядати різну інформацію, а й замовляти їжу або викликати таксі. У КНР додаток налічує мільйон користувачів. Американський мільярдер хоче, щоб Twitter теж надавав максимально широкий функціонал.

"Швидкість еволюції Twitter стане величезною зміною в порівнянні з тим, що було в минулому", — підсумував Маск.

Придбання Twitter: остання інформація

Маск купив соціальну платформу 28 жовтня після тривалого судового розгляду з тепер уже колишнім керівництвом. Сума угоди — $44 мільярди.

За даними ЗМІ, після придбання засновник Tesla і SpaceX звільнив половину співробітників Twitter за один день.

Маск відразу ж почав впроваджувати зміни. В Bloomberg повідомили, що він хоче дозволити редагувати твіти всім користувачам. Він також ввів оновлену підписку Twitter Blue. Після цього всі бажаючі отримали можливість придбати "синю галочку" верифікації за $8 на місяць. Через таке рішення на платформі почали плодитися фейкові акаунти знаменитостей.

В результаті угоди інтерес до конкурента Twitter під назвою Mastodon різко злетів. Аудиторія платформи збільшилася на 30% — до 655 тисяч осіб.

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