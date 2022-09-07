У приватній розмові мільярдер заявив, що "немає сенсу купувати Twitter, якщо ми рухаємося до Третьої світової війни".

"Угода століття" щодо купівлі Ілоном Маском Twitter'а обростає новими подробицями. У мережі з'явилися приватні повідомлення мільярдера одному з банкірів, з яких випливає, що Маск відклав рішення про покупку соцмережі в травні через вторгнення Росії в Україну.

Про це повідомляє видання Business Insider.

Давайте пригальмуємо угоду на кілька днів [...] Завтрашня промова Путіна [до 9 травня] дійсно важлива. Не має сенсу купувати Twitter, якщо ми рухаємося до Третьої світової війни – процитував один з адвокатів "Твіттера" слова Маска в ході судового засідання. Відео дня

Демонструючи подібні повідомлення, адвокати Twitter хотіли показати, що різка зміна курсу Маска щодо купівлі соцмережі була сконцентрована на фінансовому аспекті, а не на даних про кількість фальшивих облікових записів у соціальній мережі, як вважалося раніше.

Своєю чергою, адвокат Маска назвав наведені уривки "повною нісенітницею" і пообіцяв представити в суді все листування, а не вирвані з контексту фрази.

Шлях Ілона Маска до потенційної купівлі Твіттера

9 липня стало відомо про те, що засновник SpaceX, мільярдер Ілон Маск розірвав угоду про придбання соціальної мережі Twitter. Вартість угоди повинна була скласти $ 44 млрд.

Twitter майже відразу подав на нього до суду, щоб оскаржити рішення Маска про відмову від покупки соцмережі. Судовий процес намічений на жовтень.

Представники Маска підкреслили, що справи такого масштабу не можуть завершуватися в такі короткі терміни. Ілон Маск переконаний, що спроба Twitter розглянути питання "зі швидкістю світла" пов'язана з бажанням приховати правду про кількість фейкових акаунтів.

Вас також можуть зацікавити новини: