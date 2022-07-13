Компанія сподівається почати розгляд справи 19 вересня.

Юристи компанії Twitter подали до суду на виконавчого директора Tesla, засновника SpaceX Ілона Маска.

Про це повідомляє Bloomberg.

Twitter вимагає провести судовий розгляд з тим, щоб оскаржити, рішення Маска щодо відмови від покупки платформи соціальних мереж за $44 млрд.

Юристи Twitter заявили, що протягом чотирьох днів вони зможуть в суді Делавера довести, що Маска слід змусити виконати домовленість і заплатити по $54,20 за акцію Twitter.

Компанія сподівається почати розгляд справи 19 вересня.

"Судовий розгляд за графіком, який пропонує Twitter, дає сторонам та їх досвідченим адвокатам достатньо часу для складання протоколу судового засідання", – зазначили адвокати.

За словами юристів, у судді буде достатньо часу для винесення рішення і перегляду рішення Верховним судом штату Делавер до дати закриття угоди 24 жовтня.

Скасована угода з Twitter:

9 липня 2022 року стало відомо про те, що засновник SpaceX, мільярдер Ілон Маск розірвав угоду щодо придбання соціальної мережі Twitter.

Вартість операції мала скласти $ 44 млрд.

Адвокат Skadden Arps Майк Рінглер заявив, що "Twitter не виконав своїх договірних зобов'язань".

За словами адвоката, Twitter надав Маску не всю інформацію, яку він запитував. Раніше Маск заявляв, що хоче перевірити заяви соціальної мережі щодо кількості фейкових акаунтів, перш ніж укладати угоду.

9 липня 2022 року голова правління Twitter Брет Тейлор заявив про те, що Twitter буде подавати до суду на Ілона Маска.

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