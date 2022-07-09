Twitter надав Маску не всю інформацію, яку він запитував.

Засновник SpaceX, мільярдер Ілон Маск розірвав угоду про придбання соціальної мережі Twitter.

Про це повідомило американське видання CNBC. Вартість угоди мала скласти $44 млрд.

Видання посилається на лист, відправлений юристом Маска головному юридичному директору Twitter.

Адвокат Skadden Arps Майк Рінглер заявив, що"Twitter не виконав своїх договірних зобов'язань".

За словами адвоката, Twitter надав Маску не всю інформацію, яку він запитував. Раніше Маск заявляв, що хоче перевірити заяви соціальної мережі про кількість фейкових акаунтів, перш ніж укладати угоду.

Війна в Україні та допомога Ілона Маска:

3 червня 2022 року в лікарні Бородянки встановили сонячні панелі від Ілона Маска.

9 червня 2022 року Starlink Ukraine отримала ліцензію оператора.

12 червня 2022 року Ілон Маск передав українським розвідникам термінали Starlink.

Зараз Starlink в Україні використовують не тільки для зв'язку в обложених містах і на фронті, але і для роботи артилерії та скидання бомб на позиції загарбників.

З посиланням на розвідки США, ЄС і Британії повідомляється, що всього за годину до вторгнення Росія зламала мережу, яку використовували українські військові. Тоді SpaceX оперативно розмістила близько 50 супутників над Україною. Процес розгортання зв'язку в країні дещо сповільнила бюрократична тяганина з боку США.

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