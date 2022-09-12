Лінійка Galaxy S23 повинна бути представлена в перших місяцях 2023 року.

Виробники смартфонів продовжують гонитву за мегапікселями. Якщо вірити джерелам, в наступному році нас чекає перший смартфон Samsung з 200-мегапіксельним датчиком для основної камери.

За даними інсайдера IceUnivers, Galaxy S23 Ultra отримає сенсор на 200 Мп (0,6 мкм, 1/1,3 дюйма, f/1,7), який лише трохи більше, ніж в iPhone 14 Pro, і навіть менше, ніж в інших Android-флагманах 2023 року.

Нагадаємо, в нинішніх флагманах Galaxy S22 використовується 108-Мп сенсор (0,8 мкм,1/1, 3 дюйми, f/1,8), який дебютував майже 3 роки тому з Galaxy S20 Ultra.

Відео дня

До речі, першим смартфоном на ринку з 200-Мп камерою став представлений минулого місяця Moto X30 Pro. Попри плашку "перший у світі", новинка отримала адекватний цінник – в США за базову версію Moto X30 Pro на 8+128 ГБ просять 520 доларів (близько 19 200 грн).

Також інсайдер розповів, що у 2023 році дозвіл 1220p стане новим мейнстрімом на ринку смартфонів. Своєю чергою молодші моделі лінійки Galaxy S23 продовжать дотримуватися недорогого дозволу 1080p, яке може стати найнижчим серед конкурентів.

Передбачається, що анонс лінійки Samsung Galaxy S23 відбудеться в перших місяцях 2023 року. У сімейство увійдуть три моделі – S23, S22 Plus і S23 Ultra.

Раніше ЗМІ писали, що Samsung продовжує працювати у РФ за "сірими схемами", попри попередні заяви про припинення постачання до країни-агресорки.

Вас також можуть зацікавити новини: