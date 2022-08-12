У США за базову версію Moto X30 Pro на 8+128 ГБ просять трохи більше ніж $500.

Бренд Moto, який сьогодні належить Lenovo, презентував перший у світі смартфон з основною камерою на 200 Мп. Попри плашку "перший у світі", новинка також може похвалитися адекватним цінником.

Говорячи техно-термінами, Moto X30 Pro отримав датчик Samsug HP1 з 1/1.22-дюймовою матрицею і функцією ChameleonCell для підвищення якості знімання в умовах поганого освітлення внаслідок об'єднання пікселів у форматі 2×2 або 4×4.

"Допомагати" йому будуть 50-МП ширококутник і телеоб'єктив на 12 МП з дворазовим оптичним наближенням. Вразить і "фронталка" – її дозвіл складе 60 Мп. Разом з тим є можливість фільмування в 8K.

"Під капотом" розмістився топовий флагманський чіп Snapdragon 8+ Gen 1 від Qualcomm і батарея на 4610 мАг з підтримкою швидкої зарядки потужністю 125 Вт. Вигнутий екран OLED характеризується діагоналлю 6,67 дюйма з роздільною здатністю FHD+, частотою оновлення 144 Гц і підтримкою стандарту HDR10+.

З інших особливостей: NFC, підекранний сканер відбитків пальців і стереодинаміки з надбудовою Dolby Atmos. У США за базову версію Moto X30 Pro на 8+128 ГБ просять 520 доларів (близько 19 200 грн), за найтоповішу на 12+512 ГБ – 640 доларів (близько 23 600 грн).

Нагадаємо, раніше Xiaomi нишком випустила новий бюджетник Redmi з 50-Мп камерою і великою батареєю. За 5g-телефон початкового рівня просять менше ніж $200.

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