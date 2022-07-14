Прем'єра Moto Edge X30 Pro очікується вже в цьому місяці.

Бренд Moto, який сьогодні належить Lenovo, вирішив наочно продемонструвати, на що здатна 200-мегапіксельна камера його майбутнього флагмана Edge X30 Pro.

В Інтернеті опублікували знімок в повному дозволі, зроблений на цей смартфон, який, зауважимо, першим на ринку обзаведеться новітнім датчик зображення Samsung ISOCELL HP1 роздільною здатністю 200 Мп.

Що цікаво, камера Edge X30 Pro здатна робити знімки в повному дозволі, а також в дозволі 50 або 12,5 Мп завдяки бінінгу. Опублікований знімок якраз таки зроблений в дозволі 50 Мп, але з використанням бінінга чотирьох пікселів до одного для найкращого результату.

Реальна роздільна здатність становить 6144 х 8192 пікселі, а займає таке фото в пам'яті смартфона 13,1 МБ.

Відомо, що майбутня новинка також отримає 50-МП ширококутник і телеоб'єктив на 12 МП з дворазовим оптичним наближенням. Вразить і фронтальна камера - її роздільна здатність складе 60 Мп.

Раніше апарату приписували флагманський чіп Snapdragon 8 + Gen 1 від Qualcomm. При цьому у нього буде 6.7-дюймовий POLED-дисплей з роздільною здатністю FHD+, частотою оновлення 144 Гц і підтримкою стандарту HDR10+. Прем'єра флагмана очікується в цьому місяці.

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