Перші комп'ютери з цією технологією вийдуть вже на початку 2023-го.

Корпорація Intel анонсувала наступне покоління інтерфейсу Thunderbolt 5. Швидкість, в порівнянні з попереднім поколінням, збільшилася в два рази і становить 80 Гбіт/сек.

Як йдеться у ролику з анонсом. за останні пару років потреби творців контенту та геймерів у пропускній здатності значно зросли для дисплеїв з високою роздільною здатністю, візуальних ефектів з малою затримкою, а також для резервного копіювання або передачі величезних відеофайлів і файлів даних.

Основні характеристики Thunderbolt 5:

швидкість передачі даних до 80 Гбіт / з в обидві сторони; Відео дня

підтримка нещодавно випущеного DisplayPort 2.1 для кращого відображення;

збільшена вдвічі пропускна здатність PCIe;

сумісність з попередніми версіями Thunderbolt, USB і DisplayPort;

підтримку програм і сертифікації Intel.

Окремо варто виділити спеціальний режим, що дозволяє збільшити швидкість до 120 Гбіт/сек для зовнішніх моніторів. Це, своєю чергою, дозволить комп'ютерам Mac підтримувати до двох дисплеїв 8K 60 Гц – зараз жоден "мак" не спроможний потягнути таке. Сучасні "яблучні" ПК можуть працювати тільки з екранами 6k 60 Гц.

Коли з'явиться

Масовий запуск Thunderbolt наступного покоління намічений на першу половину 2023 року. Одночасно почнуть виходити нові Mac і Windows-ПК з підтримкою нової технології.

До речі, раніше у вересні цього року Intel представила новий стандарт Wi-Fi 7. Швидкість склала понад 5 Гбіт/сек – це в п'ять разів швидше, ніж у стандарту Wi-Fi 6. Перші пристрої з Wi-Fi 7 з'являться на ринку у 2024 році.

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