У такий спосіб можна імітувати відгук фізичної клавіатури або додавати інтерактивності кнопкам в інтерфейсі.

Інженери з Університету Карнегі-Меллона в США створили OLED-дисплей майбутнього – він вміє як "надувати" задані області для імітації відгуку фізичної клавіатури, так і додавати інтерактивності кнопкам в інтерфейсі.

Секрет в мініатюрних помпах, що заповнюють рідиною потрібні ділянки підкладки. Утворені кнопки відчуваються досить твердими, а максимально вони можуть виступати над основною поверхнею на 1,5 мм, повідомляє портал MacRumors.

Технологія Flat Panel Haptics сумісна з будь-якою OLED-матрицею і майже не позначається на габаритах смартфонів. Всі компоненти вкрай тонкі, а вага не перевищує 40 г.

Втім, перспективи появи таких дисплеїв в реальних пристроях поки туманні – поки що це лише прототип. Чи зацікавляться їм великі виробники, покаже час.

До речі, схожу технологію в 2012 році демонструвала компанія Tactus Technology. Пізніше вона випустила досить громіздкий чохол для iPad mini, оснащений клавіатурою з тактильною віддачею. Чохол здатний динамічно створювати невеликі фізичні кнопки, заповнені рідиною, на поверхні екрана.

Раніше LG показала перший у світі дисплей-тягучку: його можна розтягувати, складати і скручувати без спотворень і пошкоджень. Компанія розраховує запустити масове виробництво ближче до 2024 року.

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