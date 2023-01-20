Цілком можливо, що технологія знайде застосування вже в Galaxy Z Fold 5, який повинен вийти цього літа.

Samsung продемонструвала свою нову розробку Flex In & Out. Йдеться про OLED-дисплей, який можна складати та розкладати в обидві сторони. Цього домоглися завдяки створенню принципово нового шарніра.

Крім того, дисплей отримав конструкцію шарніра, яка робить складку на екрані практично непомітною. Але в конструкції все ще залишається відстань між половинками корпусу, пише The Verge.

Журналісти припускають, що нова технологія знайде застосування вже в Galaxy Z Fold 5, який повинен вийти цього літа. Це зробило б майбутній смартфон більш схожим на конкурентів Oppo Find N2 та Motorola RAZR 3-го покоління.

Тим часом складні телефони Samsung поточного покоління – Galaxy Z Flip 4 і Galaxy Z Fold 4 – все ще використовують дисплеї, які складаються рівно і лише в одному напрямку. Разом з тим вони оснащені U-подібним шарніром, через якого складки на екрані добре видно.

До слова, у 2021 році розробка "Flex In & Out" вже світилася на профільній виставці IMID у Південній Кореї. Однак тоді підхід компанії був іншим, і дисплей складався у вигляді літери "S" з декількома сегментами.

У найближчі роки нас чекає наплив складних смартфонів з гнучким екраном

Раніше Motorola показувала концепт смартфона з екраном, що висувається вгору. Після натискання кнопки на бічній панелі дисплей смартфона збільшується з 5 до 6,5 дюйма у висоту.

У TECNO представили своє бачення складного смартфона у вигляді концептуальної моделі Phantom Vision V, у якій основний дисплей одночасно складаний і розсувний. У повністю розкритому форматі він перетворюється в 10.1-дюймовий планшет.

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