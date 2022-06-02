З кожним роком ігри для смартфонів стають все "ненажерливіше", вимагаючи від користувачів більш потужних пристроїв.

Експерти YouTube-каналу Golden Reviewer порівняли топові моделі iPhone, Samsung та Xiaomi за швидкістю, нагріванням та ненажерливості в онлайн-грі Apex Legends.

У тесті взяти участь чотири апарати преміум-класа: Galaxy S22 Ultra, iPhone 13 Pro Max, Redmi K50 і Redmi K50 Pro. Запускалася гра на максимальних налаштуваннях з FPS 60 к/с.

Після завершення тесту Максимальна температура найвищою виявилася в айфона: 45°C. За ним йде модель Samsung з 44,8°C. Найменше нагрівся при цьому K50: максимальна температура у нього не перевищила 40°C.

Експерти зійшлися на думці, що найефективнішим, як не дивно, є молодший Xiaomi Redmi – K50, який до того ж коштує в рази дешевше інших.

Ефективність на ват у нього дорівнює 16,2, у нього також була найнижча температура після закінчення тестування. За ним йде iPhone 13 Pro Max, Redmi K50 Pro замикає трійку. На останньому місці розмістився Samsung.

Раніше УНІАН наводив порівняння роботи камер топового смартфона від Apple – iPhone 13 Pro, – з флагманом Oppo Find X5 Pro, який багато хто називає кращим мобільних девайсом компанії на сьогодні.

Зазначається, що iPhone від Oppo "відокремлюють роки", попри те, що камери досі вважаються однією з головних фішок "яблучних" флагманів. Інсайдери пишуть, що Apple планує знову повернути провіднц позицію з виходом iPhone 14, в якій компанія відмовиться від 12-МП датчика зображення на користь сенсора роздільною здатністю 48 Мп.

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