Камери досі вважаються однією з головних фішок "яблучних" флагманів.

Популярний Інсайдер Бен Гескін провів порівняння роботи камер топового смартфона від Apple – iPhone 13 Pro – з флагманом Oppo Find X5 Pro, який багато хто називає найкращим мобільним девайсом компанії на сьогодні.

Як він сам написав у своєму Твіттері, iPhone відстав від Oppo "на роки".

Камери досі вважаються однією з головних фішок "яблучних" флагманів. Однак Apple не дивиться в бік збільшення числа мегапікселів, як це роблять Android-конкуренти. Тому поки iPhone 13 Pro оснащений 12-Мп камерою, випущений в березні цього року Oppo Find X5 Pro може похвалитися основним 50 Мп об'єктивом.

iPhone 13 Pro vs Oppo Find X5 Pro. Як ви думаєте, скільки років буде потрібно Apple, щоб досягти такого рівня фотографії? Я люблю iPhone, але у мене немає проблем визнати, що це не дуже добре. Шкода, що інші шанувальники Apple не можуть цього зробити – написав блогер.

А ось і самі фото:

До речі, численні джерела вже підтвердили, що в iPhone 14 Apple нарешті відмовиться від 12-МП датчика зображення на користь сенсора роздільною здатністю 48 Мп. А вже 15-ий модельний ряд отримає перископну камеру та 10-кратне оптичне збільшення

Раніше повідомлялося, що вихід iPhone 14 буде відкладено через нову хвилю "коронавірусної істерії" в Китаї. Очікується, що лінійка iPhone зразка осені 2022 року тепер дебютує в жовтні.

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