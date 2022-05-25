Експерти вважають, що компанії роблять це з перспективи відновлення продажів в країні.

Найбільші виробники електроніки Apple і Samsung, схоже, ще планують продавати техніку в Росії.

Так, обидві компанії продовжують реєструвати в базі Євразійського економічного союзу (ЄАЕС) нові пристрої навіть після відмови від поставок в країну-агресорку, пише ряд профільних російських ЗМІ.

Є два варіанти: або вони сподіваються на повернення на російський ринок, або таким чином декларують моделі для поставок в сусідні Казахстан і Вірменію.

Проте експерти відзначають, що виробникам простіше й дешевше було б проводити сертифікацію в тих, країнах, де плануються продажі. Це може означати, що, попри наразі припинення продажів в Росії, компанії роблять це з перспективою на відновлення роботи в країні.

Також ЗМІ звернули увагу, що в Росії під шумок почали продавати смартфони Samsung по паралельному імпорту з Казахстану. Ціни при цьому в півтора-два рази вище, ніж у торішніх моделей на старті продажів, але людей це не зупиняє.

Нагадаємо, з лютого деякі компанії, зокрема Apple і Samsung, призупинили поставки своєї продукції в Росію. Решті брендів також довелося скоротити обсяги імпорту через суттєві проблеми з логістикою і коливанням курсу валют.

Також повідомляється, що китайські гіганти Lenovo і Xiaomi, попри заклики Пекіна чинити опір примусу з-за кордону, по-тихому згортають свій бізнес у РФ. Через введені проти Росії санкції загальний експорт Китаю в країну впав на 27%.

У зв'язку з цим у Росії знову зростає популярність фічерфонів – кнопкових телефонів з мінімумом функцій. Поставки "звонілок" в першому кварталі зросли на 43%, при цьому імпорт смартфонів скоротився на 14%.

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