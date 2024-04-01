Дизайн буде схожий на iPhone 13/14, тобто 4.7-дюймовий екран замінить 6.1-дюймовий.

Останній смартфон серії iPhone SE вийшов ще на початку 2022 року – найімовірніше, цього року оновлення чекати не варто. А ось на наступний рік у Apple запланований великий редизайн, деякі характеристики якого порадують фанатів бренду.

У мережу виклали фотографії макетів iPhone SE 4 і чохлів для нього, які підтверджують ранні інсайдери. Смартфон буде схожий на iPhone 13/14, тобто отримає 6,1-дюймовий екран, Face ID і позбудеться фізичної кнопки Home. Це буде найбільший "бюджетник" Apple за всю історію серії SE.

Також бюджетний смартфон позбудеться товстелезних рамок зверху і знизу від екрана, характерних для минулих моделей SE, а порт USB-С, як в iPhone 15, прийде на заміну застарілому Lightning.

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Попередні чутки припускали, що iPhone SE 4, як і раніше, буде оснащуватися одинарною камерою, але вона оновиться з 12 мегапікселів до 48 Мп. Також девайс, скоріш за все, отримає актуальний процесор, підтримку 5G і приємний цінник у 429 доларів.

Сама Apple поки не оголошувала про намір випустити новий iPhone SE. Була інформація, що після невтішних продажів iPhone SE 3 компанія збиралася "поховати" бюджетну лінійку, але зрештою передумала. Очікується, що SE 4 вийде навесні 2025 року.

А на травень у Apple заплановано анонс нових планшетів, і обидва релізи будуть доволі значними: iPad Pro уперше отримають OLED-панелі замість LCD, а сімейство Air уперше в історії вийде у двох розмірах і отримає нову діагональ 12,9 дюйма.

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