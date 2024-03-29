Раніше вважалося, що планшет анонсують наприкінці березня або на початку квітня.

Apple вкотре відклала реліз нових планшетів. Спочатку купертинівці хотіли представити iPad Pro та iPad Air у березні, потім у квітні, а тепер перенесли презентацію на початок травня цього року.

Про це повідомив надійний інсайдер і оглядач Bloomberg Марк Гурман. За його даними, затримка виникла через доопрацювання ПЗ і проблеми на виробництві дисплеїв.

Apple готує два нових iPad:

iPad Pro 11" і 13" – обидва з OLED-дисплеями і процесором Apple M3;

iPad Air 11" і 12,9" – із процесором Apple M2.

У 2023 році Apple не випустила жодного нового планшета – це найтриваліший в історії період без нових моделей iPad. Тому травневий реліз, як очікується, буде доволі суттєвим. iPad Pro вперше отримають OLED-панелі замість раніше застосованих LCD, а сімейство Air вперше в історії вийде у двох розмірах і отримає нову діагональ 12,9 дюйма.

Відео дня

Також разом із новими планшетами анонсують нові аксесуари: клавіатуру Magic Keyboard для iPad Pro і свіже перо Apple Pencil.

iPad Pro OLED показали на красивих рендерах:

З початку 2024 року Apple вже оновила MacBook Air – вони отримали топовий процесор M3. А в лютому відбувся реліз Vision Pro – революційної і дуже дорогої гарнітури змішаної реальності Apple.

А на червень у Apple вже запланована презентація iOS 18. Очікується, що це буде найбільше оновлення в історії iPhone. Якщо пощастить, на WWDC 2024 покажуть і якісь "залізні" новинки, але про це дізнаємося вже влітку.

Вас також можуть зацікавити новини: