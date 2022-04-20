Найбільше атакують органи державної влади, медіаресурси, енергетичну сферу та сферу логістики.

У порівнянні з минулим роком кількість кібератак на Україну збільшилась втричі.

Про це повідомив голова Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації Юрій Щиголь під час брифінгу.

"В порівнянні з минулим роком втричі збільшилась кількість кібератак. Останнім часом знизилась їхня якість, тому що ворог не має можливості робити таку підготовку, яку він робив до цього. У ворога немає можливості витрачати на це час, адже в основному він витрачає час на свій захист, тому що, як виявилось, їхні системи також мають вразливості", - сказав Щиголь.

За його словами, найбільше атакують органи державної влади, медіаресурси, енергетичну сферу та сферу логістики.

"Потрібно зауважити, що кібератаки не тільки стосуються державної влади та інфраструктури, а й стосуються кожного громадянина. Ми зараз бачимо збільшення спам-розсилок і спроби зібрати саме інформацію щодо громадян", - додав Щиголь.

Він також наголосив, що громадяни повинні використовувати прості правила кібергігієни: застосовувати складні паролі, регулярно їх змінювати і не відкривати підозрілі повідомлення та посилання.

Нагадаємо, також в Україні зафіксована нова кібератака, спрямована на викрадення даних.

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