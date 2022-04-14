Ворожі хакери вкотре атакують українців, використовуючи актуальні питання, пов'язані з війною.

В Україні зафіксована нова кібератака, спрямована на викрадення даних.

Про це повідомляється в Telegram-каналі Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України.

Урядова команда реагування попереджає про масове поширення серед громадян України небезпечних документів з назвою "Мобілізаційний реєстр.xls".

Відзначається, що відкриття документа призведе до запуску на комп'ютері шкідливої програми IcedID, також відомої як BankBot. Вона належить до класу "банківських троянських програм", і, серед іншого, забезпечує викрадення аутентифікаційних даних.

Війна проти України:

24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.

Окупанти обстрілюють мирні міста України. Домовленості про зелені коридори систематично порушуються. Евакуаційні конвої обстрілюються, що ускладнює евакуацію мирного населення та доставку в гарячі точки продуктів і медикаментів. У багатьох населених пунктах гуманітарна катастрофа.

12 квітня 2022 року фахівці з кібербезпеки запобігли масштабну кібератаку на Український енергетичний сектор.

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