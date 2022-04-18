При відкритті документа та активації макросу комп'ютер буде вражений шкідливою програмою.

Кіберзловмисники використовують тему маріупольської "Азовсталі" для кібератак на державні організації України.

Як зазначається у повідомленні в телеграм-каналі Держспецзв'язку, знаючи, як сильно українці переживають за Маріуполь та його захисників, ворожі хакери використовують це у власних інтересах.

"CERT-UA, що діє при Держспецзв'язку, виявила факт поширення небезпечних електронних листів із темою "Терміново! Деблокація Азовсталі Терміново! Розблокування "Азовсталі", - наголошується у повідомленні відомства.

Листи мають додаток у вигляді XLS-документа "Військові на Азовсталі.xls", що містить макрос.

При відкритті документа та активації макросу комп'ютер буде вражений шкідливою програмою Cobalt Strike Beacon.

Раніше повідомлялося, що в Україні зафіксована нова кібератака, спрямована на викрадення даних. Ворожі хакери вкотре атакують українців, використовуючи актуальні питання, пов'язані з війною.

Урядова команда реагування попереджає про масове поширення серед громадян України небезпечних документів з назвою "Мобілізаційний реєстр.xls". Відзначається, що відкриття документа призведе до запуску на комп'ютері шкідливої програми.

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