Поправки спрямовані на поліпшення впливу центрів обробки даних штучного інтелекту на навколишнє середовище.

Комітет з питань промисловості, досліджень та енергетики Європейського парламенту 20 березня проголосував за поліпшення доступу малого бізнесу і стартапів до суперкомп'ютерів штучного інтелекту (ШІ), а також за посилення екологічних стандартів для такої інфраструктури.

Як пише Euractiv, Європа прагне розвивати інновації в галузі штучного інтелекту, однак для цього потрібні великі обчислювальні потужності. Постачання центрів обробки даних суперкомп'ютерами, орієнтованими на навчання моделей штучного інтелекту (які політики ЄС називають "фабриками штучного інтелекту"), не тільки не відповідає очікуваному зростанню попиту, а й сконцентроване в руках кількох компаній.

Щоб розв'язати ці проблеми на ринку і створити доступні фабрики штучного інтелекту, політики звернулися до існуючого Європейського спільного підприємства з високопродуктивних обчислень (EuroHPC JU), метою якого є створення восьми пов'язаних один з одним суперкомп'ютерів у державах-членах ЄС.

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Сьогодні комітет ухвалив проєкт поправок до EuroHPC JU, приділяючи особливу увагу додаткам штучного інтелекту. Потім ці зміни буде винесено на голосування на пленарному засіданні в Страсбурзі 24 квітня.

Поправки також спрямовані на поліпшення впливу центрів обробки даних штучного інтелекту на навколишнє середовище за допомогою оцінки впливу з урахуванням усього життєвого циклу суперкомп'ютерів і підвищення їхньої енергоефективності.

"У нас є інфраструктура. Нам також необхідно інвестувати в навчання", - заявила на засіданні комітету Марія да Граса Карвалью, членкиня Європейської народної партії (ЄНП) від Португалії та доповідачка щодо поправок.

Розвиток штучного інтелекту

Минулого тижня було ухвалено Закон про штучний інтелект, метою якого є забезпечення безпечного розвитку технологій і стимулювання інновацій. Інфраструктура, така як фабрики штучного інтелекту, життєво важлива для інноваційних цілей законодавства.

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