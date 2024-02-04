OnePlus без гучних анонсів почав впроваджувати функції на базі ШІ свої актуальні флагмани.

Слідом за Google Pixel 8 та Samsung Galaxy S24 нові функції на базі ШІ стали з'являтися й в інших Android-смартфонах. Так, наприклад, OnePlus впровадила їх в OnePlus 12 та OnePlus 11 з недавнім оновленням прошивки.

Портал Android Central поділився подробиця. Всього нових функцій три:

Ai Call Summarizer – генерує зведення по телефонних дзвінках: збирає різні дані, включаючи адреси, імена, номери телефонів й "іншу ключову інформацію" про дзвінки.

Aigc Remover – допоможе видалити зайвих людей або об'єкти з фото. По суті, це аналог Magic Erase.

Article Summaries – виділяє ключові моменти зі статей "всього одним кліком".

Разом з тим нова прошивка поліпшила стабільність підключень Bluetooth, NFC і Wi-Fi, а також покращила прийом сигналу в складних умовах (наприклад, в метро).

Відео дня

У 2024 році все більше брендів почнуть додавати функції штучного інтелекту в свої смартфони. Вони допоможуть продовжити термін служби батареї, а також "прокачають" голосових помічників, зробивши їх ще розумнішими. А алгоритми обробки зображень на основі ШІ зможуть "підтягнути" фото до хорошого рівня навіть зі слабкою апаратною частиною.

А поки Android-виробники активно додають ШІ-фішки в свої девайси, на iPhone вони з'являться тільки восени з виходом iOS 18. При цьому очікується, що велика частина нових "фішок" буде задіяна ексклюзивно в iPhone 16, а попередні моделі отримають тільки деякі з нових можливостей.

Також в цьому році вийде Windows 12 з різноманітними функціями на базі ШІ. Джерела стверджують, що нова операційна система буде по-справжньому "революційною".

Вас також можуть зацікавити новини: