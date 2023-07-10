З моменту запуску 6 липня конкурент Twitter зібрав 100 млн користувачів.

З моменту запуску 6 липня нова соцмережа Threads, конкурент Twitter, зібрав 100 мільйонів користувачів, що робить дітище Марка Цукерберга найбільш швидкозростаючим онлайн-сервісом в історії. І це при тому, що поки він доступний не всім, повідомляє The Verge.

Для порівняння, чат-бот ChatGPT, який до цього був лідером за швидкістю залучення аудиторії, для досягнення 100 млн активних користувачів знадобилося два місяці.

Threads вдалося перетнути позначку в 50 млн завантажень вже менш ніж через 24 години після старту. При цьому доступність програми все ще обмежена для багатьох. Наприклад, нову соцмережу не можна офіційно використовувати в Євросоюзі, росіянам вона теж не доступна.

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Twitter, яким володіє Ілон Маск, схоже, не зрадів успіхам конкурента і пригрозив судовим позовом Meta Цукерберг. Компанія Маска стверджує, що в Threads найняли колишніх співробітників твіттера, які "мали і продовжують мати доступ до комерційних таємниць Twitter та іншої вкрай конфіденційної інформації".

Хоча цифри не можна порівнювати безпосередньо, станом на листопад 2022 року у Twitter було приблизно 260 мільйонів монетизованих щоденних активних користувачів. Водночас наголошується, що зміни, які вже відбуваються і ще мають бути в Twitter з приходом Маска, призвели до того, що багато користувачів стали шукати альтернативні платформи.

Всі говорять про Threads: що це за нова соцмережа

Threads – це головний та найсерйозніший конкурент Twitter. Марк Цукерберг взяв багато загублених чеснот твіттера і об'єднав їх у новій соцмережі.

Однак поки у сервісу вистачає і своїх мінусів. Наприклад, видалити акаунт в Threads можна тільки разом з профілем Instagram. До того ж нова соцмережа з першого ж дня почала банити українських користувачів за "неприйнятний контент".

Щоправда, у Twitter справи йдуть не краще. Раніше УНІАН повідомляв про те, що акаунти з синьою галочкою в Twitter поширюють дезінформацію про війну в Україні. Маск і його команда на це ніяк не реагують.

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