У нього буде великий 14,5-дюймовий AMOLED-екран і набір геймерських функцій.

Компанія Lenovo анонсувала новий ігровий планшет Legion Y900, який називає "королем планшетів". У всіх подробицях він буде представлений у вівторок, 21 березня, але частина характеристик і дизайн вже відомі.

Він матиме великий 14,5-дюймовий AMOLED-екран із частотою 120 Гц, роздільною здатністю 3000×1876 пікселів та співвідношенням сторін 16:10. Планшет також зможе похвалитися динаміками з Dolby Atmos, повідомляє Gizmochina.

Всередині буде стояти процесор MediaTek Dimensity 9000, 12 ГБ оперативної пам'яті LPDDR5X і 256 ГБ флеш-пам'яті UFS 3.1. "Живить" пристрій батарея на 12 300 мАг, яка забезпечить більш тривалі ігрові сесії без необхідності постійної підзарядки. Також згадується підтримка швидкої зарядки.

Відео дня

Legion Y900 буде поставлятися з попередньо встановленою оболонкою ZUI 15 з великим набором ігрових функцій. У скільки виробник оцінив новинку, поки невідомо. Попередник Legion Y700 дебютував у 2022 році за ціною 2699 юанів (близько 15 000 грн).

Там же, на презентації 21 березня, Lenovo представить ігрові ноутбуки нового покоління.

Раніше стало відомо, що нові планшети Apple подорожчають на 80% – все через перехід на OLED-екрани. За словами джерела, Apple оцінює базову 11-дюймову версію iPad Pro з OLED в $1500, а 13-дюймову – $1800.

Зазначається, що впровадження OLED-дисплеїв в iPad Pro дозволить інженерам Apple підвищити їх енергоефективність в порівнянні з поточними LED і miniLED-дисплеями, а також запропонує підвищену контрастність завдяки структурі дисплея з двома стеками.

Перші iPad з OLED-дисплеями вийдуть навесні 2024 року.

Вас також можуть зацікавити новини: