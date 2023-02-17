Накопичувач виконаний у формі маленького скейтборду чи фінгерборду.

Компанія Lenovo поповнила асортимент своїх аксесуарів одним з найбільш незвичайних портативних SSD-накопичувачів – виглядає як скейтборд, а за розмірами не більше USB-флешки.

Гаджет називається Xiaoxin Solid-state U Disk. У нього відразу два роз'єми (USB-C + USB-A), які ховаються в корпус, і висока швидкість – до 400 МБ/с.

Накопичувач на 128 ГБ відформатований в exFAT й працює практично з будь-якою ОС: Windows, Linux, Android, iPhone та iPad. У нього навіть коліщатка є, які, схоже, можуть крутитися – у такому випадку накопичувач вийде використати в якості фінгерборда,

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У Китаї за Xiaoxin Solid-state U Disk просять всього 150 юанів (близько 800 грн), але незабаром його напевно можна буде знайти торгових майданчиках по типу AliExpress.

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Раніше в поле нашого зору потрапила унікальна бездротова мишка з вбудованим USB-хабом. По-справжньому корисний аксесуар для тих, хто вічно втрачає перехідники та адаптери.

Також УНІАН розповідав про "невбивний" смартфон від Blackview з батареєю на півтора місяця. Номінально він коштує 300 доларів, але на AliExpress телефон можна придбати за $175 протягом обмеженого періоду часу.

Якщо ви в пошуках незвичайних бездротових навушників, то у Xiaomi в асортименті з'явилася модель, що передає звук не в вуха, а в череп. І коштують вони теж недорого.

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